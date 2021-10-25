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    Главная / Торговый портал / Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов / Ламинат Kastamonu Floorpan SunFloor 33 класс 1380х159ММ 12ММ дуб Ковас для биллиардного зала 106
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ламинат Kastamonu Floorpan SunFloor 33 класс 1380х159ММ 12ММ дуб Ковас для биллиардного зала 106

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ламинат Kastamonu Floorpan SunFloor 33 класс 1380х159ММ 12ММ дуб Ковас для биллиардного зала 106- Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
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    Ламинат Kastamonu Floorpan SunFloor 33 класс 1380х159ММ 12ММ дуб Ковас для биллиардного зала 106

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 2088
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    Единица измерения:
    М2
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    Поставщики
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1740
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2088
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      2088c НДС
    • ООО "УРАЛРЕСУРСЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1740
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2088
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Ламинат для биллиардного зала Артикул: 106 Дуб Ковас Коллекция: KastamonuSunfloor 33/12.Завод-изготовитель: KastamonuFloorpan
      Минимальная партия
      100
      Регионы поставки
      Подробнее
      2088c НДС

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