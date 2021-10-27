Спецификация
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Наборы реагентов для биохимических исследований in vitro
Набор реагентов для определения железа (Iron liquicolor) (вид 104980), Кат. №10230, 2х100 мл. Human GmbH, Федеративная Республика Германия. Набор реагентов для определения железа. Фасовка: 2х100 мл; 1х5 мл. Метод: с хромазуролом Б (CAB) с антилипидным фактором. Состав набора: реагент ХЗБ - ХЗБ (0.18 ммоль/л), ЦТАБ (2.2 ммоль/л), гуанидинхлорид (2.6 моль/л), ацетат-натриевый буфер рН 4.7 (45 ммоль/л), стандарт железа (ионизированное) (17,9 мкмоль/л). Реагенты готовы к использованию. Реагент сохраняет стабильность в течение всего срока годности при температуре хранения 2...25°C. Пробы: сыворотка, плазма. Линейность: 0 - 89,5 мкмоль/л.