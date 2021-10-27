Характеристики

Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации фолликулостимулирующего гормона в сыворотке крови (ФСГ-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-614-23548172-2016, кат № Х-3974. "Вектор Бест" АО, Российская Федерация. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения фолликулостимулирующего гормона (ФСГ) (follicle stimulating hormone (FSH)) в клиническом образце методом иммуноферментного анализа (ИФА). Количество выполняемых тестов ≥ 96 штук; Назначение: для ручной постановки анализа и анализаторов открытого типа. Метод: «сэндвич»-вариант ИФА, одностадийный; Формат планшета: разборный; Количество определений, включая контроли: 96; Диапазон измерений не уже 0-100 мМЕ/мл; Количество калибраторов: не менее 6; Концентрации калибраторов в разных сериях наборов не изменяются; Чувствительность: не более 0,3 мМЕ/мл; Образец для анализа: сыворотка крови; Количество образца для анализа: не более 25 мкл; Объемное равенство контролей и образцов; Суммарное время инкубации не более 1 ч. 15 мин; Отсутствие предварительной промывки планшета; Отсутствие финальной отмывки водой; Постановка анализа с использованием шейкера; Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37ºС; Форма раствора конъюгата: готов к использованию; Форма раствора ТМБ: готов к использованию; Режим фотометрирования: двухволновый, без дополнительной математической обработки; Взаимозаменяемость неспецифических компонентов; Возможность использования для работы на автоматических ИФА-анализаторах открытого типа; Для хранения стрипов набор должен быть укомплектован фольгированным пакетом с влагопоглотителем и замком типа «зип-лок»; Возможность транспортирования при температуре до 25ºС не менее 10 суток.