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    Главная / Торговый портал / Станки металлообрабатывающие прочие / Мотор-редуктор планетарный МПО2М-15 вращения планшайбы станка СПК-141А
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Мотор-редуктор планетарный МПО2М-15 вращения планшайбы станка СПК-141А

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Мотор-редуктор планетарный МПО2М-15 вращения планшайбы станка СПК-141А- Станки металлообрабатывающие прочие
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    Мотор-редуктор планетарный МПО2М-15 вращения планшайбы станка СПК-141А

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    Цена
    от 147600
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    Поставщики
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      239400
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      287280
      Спецификация
      Производство прочего электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      287280c НДС
    • ООО "АМБАССАДОР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      211000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      253200
      Спецификация
      Производство прочего электрического оборудования
      Характеристики
      Мотор-редуктор МПО2М-15 вращения планшайбы станка СПК-141А
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      253200c НДС
    • ООО "НПП НЕФТЕГАЗСТРОЙМАШ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      211000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      253200
      Спецификация
      Производство прочего электрического оборудования
      Характеристики
      Мотор-редуктор МПО2М-15 вращения планшайбы станка СПК-141А
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      253200c НДС
    • ООО "ТЕХНОГРУПП"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      123000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      147600
      Спецификация
      Производство прочего электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      147600c НДС

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