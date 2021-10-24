Ножницы Elitech для резки пластиковых труб 16-42ММ 2110.001100
Ножницы механические металлообрабатывающие
от 600₽
Станок Автомат ленточнопильный для автоматической разрезки стального проката ЛПА-300 АО "ВМП "АВИТЕК" Россия
Станки для прочих видов обработки металлов резанием
Не указана
Станок точильный с магнитными фиксаторами СДН-UltraA+ для заточки ножей
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 655474₽
Пуансон для листогибочных прессов (станков) круг MT24-8ММ 4.5ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 2099,15₽
Станок точильный шлифовальный СА601С ОАО "САСТА" Россия
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок токарно-винторезный с ЧПУ горизонтальной компоновки с направляющими качения Диаметр обработки над станиной - 1000 мм; Диаметр обработки над суппортом - 600 мм РМЦ - 1000 мм СА1000С10Ф3К ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Пуансон для листогибочных прессов (станков) круг MT24-8ММ 3.8ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 2099,15₽
Станок Proma E-2020F/400
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
Не указана
Станок токарно-винторезный Диаметр обработки над станиной - 560 мм; Диаметр обработки над суппортом - 320 мм РМЦ - 1000 мм CA600С10Ф2 ОАО "САСТА" Россия
Станки токарные металлорежущие без числового программного управления
Не указана
Пуансон для листогибочных прессов (станков) прямоугольник B-станция Thick Turret Ultra 2х10ММ
Станки многофункциональные металлообрабатывающие
от 8106,41₽
Машина термической резки «Ритм-М 3D» для изготовления деталей из профильного проката, разметки и маркировки профиля 380В 100-600ММ (по ГОСТ 5614-74) – 1 АО "ЦТСС" Россия
Станки для обработки металла путем удаления материала с помощью лазера, ультразвука и аналогичным способом
Не указана
Станок точильный шлифовальный Зубр ПТЛ-150 300ВТ 220В 150 2950ОБ/МИН
Станки шлифовальные металлообрабатывающие
от 7675,2₽