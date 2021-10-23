Характеристики

Ботинки изготовлены методом прямого литья полиуретана и термопластичного полиуретана к заготовке верха обуви. В качестве материалов для верха обуви используется натуральная кожа – юфть толщиной 1,8–2,0 мм. Глухой клапан-язык изготовлен из кожи хромовой для верха обуви, обеспечивает комфорт в носке и исключает попадание внутрь мелких предметов, брызг, пыли. Мягкий кант защищает от боковых ударов. Подкладка и вкладная стелька из искусственного меха. Подошва, двухслойная маслобензостойкая (устойчивая к воздействию агрессивной среды – масел, нефти, нефтепродуктов). Верхний слой из полиуретана обладает амортизирующими свойствами, гасит ударные нагрузки, а также придает обуви легкость, комфортность и повышенные теплозащитные свойства. Нижний слой изготовлен из износостойкого, термостойкого, морозостойкого (−40…+100 °С) термопластичного полиуретана. Глубина профиля (протектора) ходового слоя подошвы 4,5 мм обеспечивает хорошую сцепляемость с поверхностями, а расположенный под углом рисунок протектора обеспечивает самоочищение подошвы от загрязнений. Скрыть описание Верх обуви: натуральная кожа. Подкладка: искусственный мех. Подносок: укрепленный гранитолевый. Подошва: двухслойная, полиуретан и термопластичный полиуретан. Метод крепления: литьевой. Клапан: глухой. Цвет: черный. Полнота: 10. ТР ТС 019/2011