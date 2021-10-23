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    Главная / Торговый портал / Принадлежности столовые и кухонные деревянные / Доска разделочная круглая с выемкой P.L.Proff Cuisine акация 320х20ММ 81200153 Китай
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Доска разделочная круглая с выемкой P.L.Proff Cuisine акация 320х20ММ 81200153 Китай

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска разделочная круглая с выемкой P.L.Proff Cuisine акация 320х20ММ 81200153 Китай- Принадлежности столовые и кухонные деревянные
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    Доска разделочная круглая с выемкой P.L.Proff Cuisine акация 320х20ММ 81200153 Китай

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    Цена
    от 800
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ТОРГОВЫЙ ДИЗАЙН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      666,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      800
      Спецификация
      Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки
      Характеристики
      Страна: КИТАЙ; Бренд: P.L.Proff Cuisine
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Республика Адыгея (Адыгея), Волгоградская область, Ставропольский край, Город федерального значения Севастополь, Республика Крым, Краснодарский край, Ростовская область
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      800c НДС

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