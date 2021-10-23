Доска разделочная круглая с выемкой P.L.Proff Cuisine акация 320х20ММ 81200153 Китай
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Доска разделочная круглая с выемкой P.L.Proff Cuisine акация 320х20ММ 81200153 Китай- Принадлежности столовые и кухонные деревянные
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Производство прочих готовых изделий, не включенных в другие группировки
Характеристики
Страна: КИТАЙ; Бренд: P.L.Proff Cuisine
Минимальная партия
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Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Город Санкт-Петербург город федерального значения, Республика Адыгея (Адыгея), Волгоградская область, Ставропольский край, Город федерального значения Севастополь, Республика Крым, Краснодарский край, Ростовская область