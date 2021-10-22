Цена без НДС, руб.
11158,33
Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
Светодиоды OSRAM (Германия), Рассеиватель: Прозрачный поликарбонат, Технические характеристики:
Мощность: 300W, Коэффициент пульсации: < 1%, Световой поток: 40500Lm, Материал: Анодированный алюминий, Пластик, Количество светодиодов: 480, Температурный диапазон: -40/+55, Угол излучения: 120°, Напряжение питания: АС 176-264 В, Цветовая температура (К): К 3700-4300/4300-4700/4700-5300/6000, Размер: 270*808*64, Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP65, Класc защиты: (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) 1, Индекс цветопередачи: Ra>75, Срок службы светильника: 100000 часов, Вес: 3,5 кг, Коэффициент мощности: не менее 0,96, Частота питающей сети: Гц 50(+-5%), Вид климатического исполнения: УХЛ 2,Гарантия: 2 лет.
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения