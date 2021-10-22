Характеристики

Светодиоды OSRAM (Германия), Рассеиватель: Прозрачный,опал. Технические характеристики: Мощность: 76W, Коэффициент пульсации: < 5%, Световой поток: 9500Lm, Материал: Сталь, Пластик; Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 - П Тип КСС по ГОСТ Р 54350 - Д , Напряжение питания: 220 V, Цветовая температура (К): К 4000/6000, Размер: 1262*124*85, Класс защиты IP по ГОСТ 14254-96 : IP 65, Класc защиты: (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) 1, Индекс цветопередачи: Ra>80, Вес: 2,5 кг,Коэффициент мощности: не менее 0,90, Климатическое исп. по ГОСТ 15150-69 - УХЛ,Категория размещения по ГОСТ 15150-69 - 2,Диапазон рабочих температур от -15 до +50,Срок службы светильника: 100000 часов, Гарантия 2 лет. (Артикул 1686Т :Исполнение 4000 К+ 100р.)