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    Главная / Торговый портал / Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие / Светильник модульный торговый светодиодный Ритейл 58ВТ 220В 4000/6000К 7250ЛМ 1230х125х92ММ УХЛ 1.7КГ IP45 Ra>80 сталь/пластик рассеиватель прозрачный опал, колотый лед, пинспот ООО "ВСЕСВЕТОДИОДЫ"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Светильник модульный торговый светодиодный Ритейл 58ВТ 220В 4000/6000К 7250ЛМ 1230х125х92ММ УХЛ 1.7КГ IP45 Ra>80 сталь/пластик рассеиватель прозрачный опал, колотый лед, пинспот ООО "ВСЕСВЕТОДИОДЫ"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник модульный торговый светодиодный Ритейл 58ВТ 220В 4000/6000К 7250ЛМ 1230х125х92ММ УХЛ 1.7КГ IP45 Ra>80 сталь/пластик рассеиватель прозрачный опал, колотый лед, пинспот ООО "ВСЕСВЕТОДИОДЫ"- Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
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    Светильник модульный торговый светодиодный Ритейл 58ВТ 220В 4000/6000К 7250ЛМ 1230х125х92ММ УХЛ 1.7КГ IP45 Ra>80 сталь/пластик рассеиватель прозрачный опал, колотый лед, пинспот ООО "ВСЕСВЕТОДИОДЫ"

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    Цена
    от 2990
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    Поставщики
    • ООО "ВСЕСВЕТОДИОДЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2491,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      2990
      Спецификация
      Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
      Характеристики
      Светодиоды OSRAM (Германия), Рассеиватель: Микропризма,опал,колотый лед,пинспот Технические характеристики: Мощность: 58W, Коэффициент пульсации: < 1%, Световой поток: 7250Lm, Материал: Сталь, Пластик; Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 - П Тип КСС по ГОСТ Р 54350 - Д , Напряжение питания: 220 V, Цветовая температура (К): К 4000/6000, Размер: 1230*125*92, Класс защиты IP по ГОСТ 14254-96 : IP 45, Класc защиты: (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) 1, Индекс цветопередачи: Ra>80, Вес: 1,7 кг,Коэффициент мощности: не менее 0,90, Климатическое исп. по ГОСТ 15150-69 - УХЛ,Категория размещения по ГОСТ 15150-69 - 2,Диапазон рабочих температур от -10 до +45,Срок службы светильника: 100000 часов, Гарантия 2 лет.(Артикул 6001Т :Исполнение 4000 К+ 100р.)
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
      Подробнее
      2990c НДС

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