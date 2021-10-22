Характеристики

Светодиоды OSRAM (Германия),Технические характеристики: Мощность: 40W, Коэффициент пульсации: < 1%, Световой поток: 5000Lm, Материал: Сталь, Пластик; Класс светораспределения по ГОСТ Р 54350 - П Тип КСС по ГОСТ Р 54350 - Д , Напряжение питания: 220 V, Цветовая температура (К): К 4000/6000, Размер:1230*145*50, Класс защиты IP по ГОСТ 14254-96 : IP 45, Класc защиты: (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) 1, Индекс цветопередачи: Ra>80, Вес: 0,6 кг,Коэффициент мощности: не менее 0,90, Климатическое исп. по ГОСТ 15150-69 - УХЛ,Категория размещения по ГОСТ 15150-69 - 2,Диапазон рабочих температур от -10 до +45,Срок службы светильника: 100000 часов, Гарантия 2 лет. (артикул 5002Т -Исполнение 4000к+100р.)