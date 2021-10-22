Светильник линейный накладной светодиодный LEDVANCE DampProof Slim 1500 ДСП-57w 57ВТ 220-240В 4000К 6000ЛМ 1527х48х35ММ IP65
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
от 1077,6₽
Светильник встраиваемый светодиодный IEK ДВО-45вт LDVO1-40456-45-6500-K01 45ВТ 220В 6500К 4950ЛМ 595х595х40ММ IP40
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
от 3768₽
Светильник подвесной Loft4You Cage Multi L01136 230В Е27 460х540ММ черный металл кабель 1М Китай
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
от 16008₽
Светильник круглый уличный Fumagalli Lucia 1r3.613.x20.lye27 100ВТ 220В E27 белый/черный IP66 алюминий, ПММА Италия
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
от 2180₽
Светильник овальный уличный настенный Eglo Eglo Berson 95091 100ВТ 230В E27 серебристый/белый IP44 металл/пластик Китай
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
от 2280₽
Светильник уличный светодиодный Led Favourite Кобра LX-КОБРА/LINS-150W-221 150ВТ 220В 5000К 15000ЛМЛМ 850х400х80ММ черный IP65 стекло/алюминий
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
от 9380₽
Светильник трековый комплект LED Gauss TR080 3х8ВТ 230В 4000К 1100ЛМ 164х59х1000х59ММ черный IP20 алюминий/стекло на черном шинопроводе 3ШТ для внутреннего освещения Китай
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
от 4980₽
Светильник настольный регулируемый LED National NL-61LED 500ЛМ черный 39ШТ пластик Китай
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
от 1704₽
Светильник потолочный офисный светодиодный Армстронг Супер эффективный универсальный-3 36ВТ 176-264В 3000/4000/5000/6000К 4600ЛМ 595х595х40ММ УХЛ4 3КГ IP40 Ra>75 сталь/пластик рассеиватель микропризма Novattro Prism ООО "ВСЕСВЕТОДИОДЫ"
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
от 2190₽
Светильник светодиодный Умный Свет СДПЛ 39 39ВТ 220В 3900ЛМ 1250х158х70ММ IP20
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
от 3000₽
Светильник светодиодный Кристалл Мини 40ВТ 220В 4000/6000К 5000ЛМ 620х145х50ММ УХЛ 0.6КГ IP45 Ra>80 сталь/пластик ООО "ВСЕСВЕТОДИОДЫ"
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
от 1750₽
Светильник подвесной Loft4You Cage Multi L01136 230В Е27 210х880ММ черный металл кабель 1М Китай
Устройства осветительные электрические подвесные и настенные прочие
от 16008₽