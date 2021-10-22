Спецификация
Производство электрической распределительной и регулирующей аппаратуры
Характеристики
Материал: Сталь, Пластик, Мощность: 48W, Коэффициент пульсации: < 1%
Напряжение питания: АС 176-264 В, Температурный диапазон: -40/+55 °С
Угол излучения: 120°, Световой поток:5700Lm
Цветовая температура (К): К 3000/4000/5000/6000, Размер: 595*595*40
Вес: 3 кг, Срок службы светильника: 100000 часов, Класс защиты: (ГОСТ Р МЭК 60598-1-2003) 1, Степень защиты от воздействия окружающей среды: IP 40, Индекс цветопередачи: Ra>80, Коэффициент мощности: не менее 0,96
Частота питающей сети: Гц 50(+-5%), Вид климатического исполнения: УХЛ 4
Регионы поставки
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения