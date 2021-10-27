Спецификация
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Набор реагентов для биохимических исследований in vitro
Набор реагентов для определения альбумина (Albumin liquicolor), Кат. № 156004, 4х100 мл. Human GmbH, Федеративная Республика Германия. Кол-во исследований: 800. Набор реагентов для определения альбумина. Состав набора: реагент, стандарт (40 г/л). Реагенты готовы к использованию. Метод: бромкрезоловый зеленый. Пробы: сыворотка, плазма. Линейность: от не более 0 до не менее 65 г/л. Стабильность после вскрытия: при температуре хранения +2...25°С - до срока годности. Фасовка: 4х100 мл; 1х3 мл.