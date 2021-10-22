Спецификация
Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки
Характеристики
Наборы реагентов для биохимических исследований in vitro
Набор контрольных материалов (Humatrol N) (вид 199530) Кат.№13511 6х5 мл., Human GmbH, Федеративная Республика Германия. Состав набора: Лиофилизированный контрольный материал на основе бычьей сыворотки. Назначение: Для калибровки или контроля качества в клинической лаборатории. Более 40 аттестованных показателей.
Аттестованные значения в области нормальных значений: в диапазоне 15,3 – 26,1 мкмоль/л. Фасовка: 6х5 мл. Стабильность после разведения: 2-8°С – не менее 7 дней, не менее 1 месяца при - 20°С.