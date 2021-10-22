Спецификация
Производство прочих химических продуктов, не включенных в другие группировки
Характеристики
Наборы реагентов для биохимических исследований in vitro
Набор контрольных материалов (Humatrol P) (вид 199530) Кат. № 13512, 6х5 мл.), Human GmbH, Федеративная Республика Германия. Фасовка: 6х5 мл. Назначение: Для калибровки или контроля качества в клинической лаборатории. Более 40 аттестованных показателей (точное количество показателей указано в паспорте, прилагаемом к набору). Аттестованные значения в области патологии. Состав набора: Лиофилизированный контрольный материал на основе бычьей сыворотки. Стабильность после разведения: 2-8°С - 7 дней, 1 месяц при - 20°C.