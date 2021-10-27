Спецификация
Производство материалов, применяемых в медицинских целях
Характеристики
Набор реагентов для определения общего белка (Protein Total liquicolor), Кат.№157004, 4х100 мл. Набор реагентов для биохимических исследований in vitro. Human GmbH, Федеративная Республика Германия. Кол-во исследований: 800. Метод: биуретовый. Пробы: сыворотка, плазма. . Линейность: в диапазоне от 0 до 120 г/л. Фасовка: 4х100 мл; 1х3 мл. . Состав набора: реагент, стандарт (80 г/л). . Реагенты готовы к использованию. . Стабильность реагентов после вскрытия: при температуре хранения не выше +25°С – до даты срока годности, указанной на этикетке.