Характеристики

Набор реагентов для определения кальция (Calcium liquicolor), Кат.№10011, 200 мл. Набор реагентов для биохимических исследований электролитов in vitro. Human GmbH, Федеративная Республика Германия. Кол-во исследований: 400. Набор реагентов для определения кальция. Метод: фотометрический с о-крезолфталеинкомплексоном. Пробы: сыворотка, плазма. Линейность: от не более 0 до не менее 3,75 ммоль/л. Состав набора: буфер, окрашивающий реагент, стандарт (2 ммоль/л). Реагенты готовы к использованию. Фасовка: 1х100 мл; 1х100 мл; 1х3 мл. Реагенты сохраняют стабильность вплоть до даты срока годности, указанной на этикетке. Стабильность после вскрытия: при температуре +2...8°С - до срока годности/ рабочий реагент – не менее 7 дней; +15...25°С - до срока годности/ рабочий реагент – не менее 3 дней.