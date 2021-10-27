Характеристики

Набор реагентов для определения криптоспоридий и лямблий (RIDA® QUICK Cryptosporidium/Giardia Combi), Кат.№1123, 20 тестов. Наборы реагентов in vitro для бесприборной экспресс-диагностики кишечных инфекций. Р-Биофарм АГ, Федеративная Республика Германия. Набор реагентов для одновременного определения антигенов криптосподий и лямблий в образцах кала. Тип анализа: одностадийная иммунохроматография. Тип образца: кал. Количество определений – не менее 20. Комплектация набора: 1. Тест-кассеты в индивидуальной упаковке не менее 20 шт., 2. Буфер для экстракции, 1 флакон, 3. Одноразовые пипетки не менее 25 шт. Условия хранения и стабильности: набор стабилен до конца срока годности при температуре +2...30°С. Кат. № N1123