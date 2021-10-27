Характеристики

Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови (ПРОЛАКТИН-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-251-23548172-2010, Кат.№Х-3960, 12х8 опр. "Вектор Бест" АО, Российская Федерация. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения пролактина (prolactin) в клиническом образце с использованием метода иммуноферментного анализа (ИФА). Дополнительные характеристики: набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови. Метод: "sandwich"-вариант иммуноферментного анализа, одностадийный; Формат планшета: 96-луночный, стрипированный, "ломающийся" по 1 лунке; Нет необходимости предварительной промывки планшета; Образец для анализа: сыворотка крови 20 мкл; Хранение образцов до исследования до 24 часов при температуре от 2 до 8°С; Продолжительность анализа не более 1 час 15 мин.; Чувствительность не более 15 мМЕ/л; Диапазон определения концентраций 0-3000 мМЕ/л; Калибровочные пробы в диапазоне от 0 до 3000 мМЕ/л; Концентрации калибраторов в разных сериях наборов не изменяются; Готовые к использованию жидкие формы конъюгата, контролей и ТМБ; Взаимозаменяемость неспецифических компонентов; Возможность транспортирования при температуре до 25?С до 10 суток;