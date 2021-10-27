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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов ПРОЛАКТИН-ИФА-БЕСТ Вектор-Бест для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови 12х8 определений Х-3960 ТУ 9398-251-23548172-2010 Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов ПРОЛАКТИН-ИФА-БЕСТ Вектор-Бест для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови 12х8 определений Х-3960 ТУ 9398-251-23548172-2010 Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов ПРОЛАКТИН-ИФА-БЕСТ Вектор-Бест для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови 12х8 определений Х-3960 ТУ 9398-251-23548172-2010 Россия- Реагенты диагностические
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    Набор реагентов ПРОЛАКТИН-ИФА-БЕСТ Вектор-Бест для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови 12х8 определений Х-3960 ТУ 9398-251-23548172-2010 Россия

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    Цена
    от 7400
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "НС-МЕДИЦИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7468
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7468
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови (ПРОЛАКТИН-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-251-23548172-2010, Кат.№Х-3960, 12х8 опр. "Вектор Бест" АО, Российская Федерация. Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для качественного и/или количественного определения пролактина (prolactin) в клиническом образце с использованием метода иммуноферментного анализа (ИФА). Дополнительные характеристики: набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации пролактина в сыворотке крови. Метод: "sandwich"-вариант иммуноферментного анализа, одностадийный; Формат планшета: 96-луночный, стрипированный, "ломающийся" по 1 лунке; Нет необходимости предварительной промывки планшета; Образец для анализа: сыворотка крови 20 мкл; Хранение образцов до исследования до 24 часов при температуре от 2 до 8°С; Продолжительность анализа не более 1 час 15 мин.; Чувствительность не более 15 мМЕ/л; Диапазон определения концентраций 0-3000 мМЕ/л; Калибровочные пробы в диапазоне от 0 до 3000 мМЕ/л; Концентрации калибраторов в разных сериях наборов не изменяются; Готовые к использованию жидкие формы конъюгата, контролей и ТМБ; Взаимозаменяемость неспецифических компонентов; Возможность транспортирования при температуре до 25?С до 10 суток;
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      7468c НДС
    • ООО "МК "ДОКТОР ЧЕХОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7400
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7400
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      7400c НДС

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