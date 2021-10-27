Характеристики

Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови (Т3 свободный-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-601-23548172-2016, Кат.№Х-3970, 12х8 опр. "Вектор Бест" АО, Российская Федерация. Набор реагентов Т3 свободный. Количество определений 96 (48 в дублях), формат планшета стрипированный ломающийся по 1 лунке. Без предварительной промывки планшета. Чувствительность 0,5 пмоль/л. Объем исследуемого образца 50 мкл. Время реакции 1 час 15 мин. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37ºС. Готовые жидкие калибраторы в диапазоне 0 - 20 пмоль/л –6 шт., с неизменными концентрациями в разных сериях наборов, окрашенные с различной интенсивностью в зависимости от концентрации. Готовый контрольный образец. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. . Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, ТМБ, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Условия хранения: при температуре +2.8°С в течение всего срока годности, указанного на этикетке.