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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Т3 свободный-ИФА-БЕСТ Вектор-Бест для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови 12х8 определений Х-3970 ТУ 9398-601-23548172-2016 Россия
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Т3 свободный-ИФА-БЕСТ Вектор-Бест для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови 12х8 определений Х-3970 ТУ 9398-601-23548172-2016 Россия

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Т3 свободный-ИФА-БЕСТ Вектор-Бест для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови 12х8 определений Х-3970 ТУ 9398-601-23548172-2016 Россия- Реагенты диагностические
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    Набор реагентов Т3 свободный-ИФА-БЕСТ Вектор-Бест для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови 12х8 определений Х-3970 ТУ 9398-601-23548172-2016 Россия

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    Цена
    от 6300
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "НС-МЕДИЦИНА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      7685
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      7685
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации свободной фракции трийодтиронина в сыворотке крови (Т3 свободный-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-601-23548172-2016, Кат.№Х-3970, 12х8 опр. "Вектор Бест" АО, Российская Федерация. Набор реагентов Т3 свободный. Количество определений 96 (48 в дублях), формат планшета стрипированный ломающийся по 1 лунке. Без предварительной промывки планшета. Чувствительность 0,5 пмоль/л. Объем исследуемого образца 50 мкл. Время реакции 1 час 15 мин. Стандартизация условий проведения ферментативной реакции с хромогеном в термостатируемом шейкере при 37ºС. Готовые жидкие калибраторы в диапазоне 0 - 20 пмоль/л –6 шт., с неизменными концентрациями в разных сериях наборов, окрашенные с различной интенсивностью в зависимости от концентрации. Готовый контрольный образец. Готовые однокомпонентные растворы конъюгата и ТМБ, не требующие разведения. . Наличие: пленки для заклеивания планшета, пакета для планшета типа "зип-лок", унифицированных неспецифических компонентов ФСБ-Т, ТМБ, стоп-реагента, регистрационного удостоверения. Условия хранения: при температуре +2.8°С в течение всего срока годности, указанного на этикетке.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7685c НДС
    • ООО "МК "ДОКТОР ЧЕХОВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6300
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      6300
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      6300c НДС

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