Характеристики

Набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови (ТТГ-ИФА-БЕСТ) по ТУ 9398-186-23548172-2015, Кат.№Х-3952, 12х8 опр. "Вектор Бест" АО, Российская Федерация. Количество выполняемых тестов: от 96 (шт) ; Назначение: Для ручной постановки анализа и/или работы на анализаторах открытого типа . Набор реагентов и других связанных с ними материалов, предназначенный для количественного определения тиреотропного гормона (ТТГ) (thyroid stimulating hormone, TSH) в клиническом образце с использованием метода иммуноферментного анализа (ИФА). Дополнительные характеристики: набор реагентов для иммуноферментного определения концентрации тиреотропного гормона в сыворотке (плазме) крови. Метод: твердофазный иммуноферментный анализ, "Сэндвич"-вариант; Одностадийный; Формат планшета: Стрипированный ломающийся по 1 лунке; Нет необходимости предварительной промывки планшета; Количество определений: 41 (в дублях); Чувствительность не более 0,05 мМЕ/л; Диапазон измерений: от 0 до 16 мМЕ/мл; Концентрации калибраторов в разных сериях наборов не изменяются; Образец для анализа: сыворотка (плазма) крови не более 50 мкл;