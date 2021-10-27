Набор реагентов для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в клиническом материале человека методом иммунохроматографического анализа SARS-CoV-2 antigen test 1. Тестовая кассета с антителами к антигену SARS-CoV-2-25ШТ. 2. Пробирка с буфером 2МЛ с насадкой-капельницей-25ШТ. 3. Пластиковый зонд-25ШТ. 4. Инструкция по применению-1ШТ. 5. Паспорт качества-1ШТ. 25ШТ 10 мин. 96% 100% 202102-31 ООО "ТЕСТГЕН"

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