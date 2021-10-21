Шкаф для документов полуоткрытый Гермес Шк39.1 1980х804х423ММ дуб венге/орех мария луиза ЛДСП ПВХ 4 полки 2-дверный двери распашные
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шкаф для документов полуоткрытый Гермес Шк39.1 1980х804х423ММ дуб венге/орех мария луиза ЛДСП ПВХ 4 полки 2-дверный двери распашные- Шкафы офисные деревянные
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