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    Главная / Торговый портал / Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего сгорания / Фильтр газовый на впрыск Certools F-781-11/11
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Фильтр газовый на впрыск Certools F-781-11/11

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фильтр газовый на впрыск Certools F-781-11/11- Фильтры очистки топлива для двигателей внутреннего сгорания
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    Фильтр газовый на впрыск Certools F-781-11/11

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 350
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    Поставщики
    • ООО "АВТОГЕН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      342,96
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      411,56
      Спецификация
      Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      411,56c НДС
    • ООО "ПЛУТОС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      312
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      374,4
      Спецификация
      Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
      Характеристики
      BUL CERTOOLS
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      374,4c НДС
    • ООО "АВТО-АЛЬЯНС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      291,66
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      350
      Спецификация
      Производство прочих комплектующих и принадлежностей для автотранспортных средств
      Характеристики
      F-781-11/11/F-782-11/11
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      350c НДС

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