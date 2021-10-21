Соковыжималка электрическая Robot Coupe J-80 Buffet 700ВТ 220В 1 скорость 3000ОБ/МИН 6.5Л нержавеющая сталь черная 79ММ 262х566х595ММ 11КГ поддон для капель XL; 2 носика: короткий для графинов и длинный для стаканов Франция

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Соковыжималка электрическая Robot Coupe J-80 Buffet 700ВТ 220В 1 скорость 3000ОБ/МИН 6.5Л нержавеющая сталь черная 79ММ 262х566х595ММ 11КГ поддон для капель XL; 2 носика: короткий для графинов и длинный для стаканов Франция- Электросоковыжималки