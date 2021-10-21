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    Главная / Торговый портал / Электросоковыжималки / Соковыжималка электрическая Robot Coupe J-80 Buffet 700ВТ 220В 1 скорость 3000ОБ/МИН 6.5Л нержавеющая сталь черная 79ММ 262х566х595ММ 11КГ поддон для капель XL; 2 носика: короткий для графинов и длинный для стаканов Франция
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Соковыжималка электрическая Robot Coupe J-80 Buffet 700ВТ 220В 1 скорость 3000ОБ/МИН 6.5Л нержавеющая сталь черная 79ММ 262х566х595ММ 11КГ поддон для капель XL; 2 носика: короткий для графинов и длинный для стаканов Франция

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Соковыжималка электрическая Robot Coupe J-80 Buffet 700ВТ 220В 1 скорость 3000ОБ/МИН 6.5Л нержавеющая сталь черная 79ММ 262х566х595ММ 11КГ поддон для капель XL; 2 носика: короткий для графинов и длинный для стаканов Франция- Электросоковыжималки
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    Соковыжималка электрическая Robot Coupe J-80 Buffet 700ВТ 220В 1 скорость 3000ОБ/МИН 6.5Л нержавеющая сталь черная 79ММ 262х566х595ММ 11КГ поддон для капель XL; 2 носика: короткий для графинов и длинный для стаканов Франция

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 145008
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    Поставщики
    • ООО "ПАРИТЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      122204,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      146645
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      3
      Регионы поставки
      Подробнее
      146645c НДС
    • ООО ТД "ТОРГСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      122204,16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      146645
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      3
      Регионы поставки
      Подробнее
      146645c НДС
    • ООО "ШЕФ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      120840
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      145008
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      145008c НДС
    • ООО "ИННОТЕХ АЙТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Торговля оптовая электрической бытовой техникой
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

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