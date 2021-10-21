Тройник Т I 1220x18-К60-219x12-К48-7.5(11.25)-0.660 -40 ТУ 1469-001-32551486-2015

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Тройник Т I 1220x18-К60-219x12-К48-7.5(11.25)-0.660 -40 ТУ 1469-001-32551486-2015- Фитинги для труб стальные, кроме литых