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    Главная / Торговый портал / Бумага офсетная / Бумага для принтера A2C95412600 1381-90030300
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Бумага для принтера A2C95412600 1381-90030300

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага для принтера A2C95412600 1381-90030300- Бумага офсетная
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    Бумага для принтера A2C95412600 1381-90030300

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    Цена
    от 540
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    Единица измерения:
    УПАК
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    Поставщики
    • ООО "АЛЬЯНС-ПРО"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      450
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      540
      Спецификация
      Торговля оптовая бумагой и картоном
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      540c НДС

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