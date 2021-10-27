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    Главная / Торговый портал / Реагенты диагностические / Набор реагентов Иммунохроматографический экспресс-тест для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в назофарингеальных мазках человека Covid-Ag-Экспресс
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Набор реагентов Иммунохроматографический экспресс-тест для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в назофарингеальных мазках человека Covid-Ag-Экспресс

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Набор реагентов Иммунохроматографический экспресс-тест для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в назофарингеальных мазках человека Covid-Ag-Экспресс- Реагенты диагностические
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    Набор реагентов Иммунохроматографический экспресс-тест для качественного выявления антигена SARS-CoV-2 в назофарингеальных мазках человека Covid-Ag-Экспресс

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      Цена без НДС, руб.
      850,20
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1020,25
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      1020,25c НДС
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      Ставка НДС, %
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      Цена с НДС, руб.
      880
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      500
      Регионы поставки
      Подробнее
      880c НДС
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      Цена без НДС, руб.
      850
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      850
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
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      Цена с НДС, руб.
      486
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
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      436,36
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
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      Минимальная партия
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      420
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
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      Минимальная партия
      0
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      418
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
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      100
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      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      400
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
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      500
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      309
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      20
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      0.0
      Цена с НДС, руб.
      170
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      20
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      150
      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Спецификация
      Производство материалов, применяемых в медицинских целях
      Характеристики
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      Регионы поставки
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