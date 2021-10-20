Светильник светодиодный подвесной взрывозащищенный СГЖ01-3720С-220AC/Т-1KНВТВ2MGНК/Р 28.5ВТ 110-230В 3720ЛМ IP66 1Ex db IIC Т5 Gb в комплекте кабельный ввод KНВТВ2MGНК/Р под небронированный кабель d=6-18ММ, с внутренней присоединительной резьбой на выходе G 3/4" - 1ШТ

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Светильник светодиодный подвесной взрывозащищенный СГЖ01-3720С-220AC/Т-1KНВТВ2MGНК/Р 28.5ВТ 110-230В 3720ЛМ IP66 1Ex db IIC Т5 Gb в комплекте кабельный ввод KНВТВ2MGНК/Р под небронированный кабель d=6-18ММ, с внутренней присоединительной резьбой на выходе G 3/4" - 1ШТ- Светильники и осветительные устройства