Сапоги рыбацкие Рокс ПВХ болотные комбинированное голенище 46
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 1450₽
Ботинки защитные с высокими берцами мужские лето ОМОН черные цельноюфтевые с ВО подошва литьевая ПУ ОО02692 ГОСТ 5394-89
Обувь различная специальная
от 1044,29₽
Сапоги защитные мужские ТИС 165-06 для защиты от воды и слабых растворов неорганических кислот (концентрации до 20%) и щелочей (концентрации до 20%) ПВХ с чулком из нетканого иглопробивного материала литьевой метод крепления ООО Трансинсервис
Обувь различная специальная
от 1020₽
Ботинки защитные с высокими берцами антистатические мужские Тофф Беркут 39 черные натуральная кожа текстильный материал, спилок подкладочный однослойная термопластичный 120-0179-01
Обувь различная специальная
от 2196₽
Сапоги рыбацкие Рокс ПВХ оливковые проходческие высокое голенище 41 82547
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 1450₽
Сапоги защитные кожанные мужские для защиты от нефти, нефтепродуктов и общих производственных загрязнений с термопластичным подноском и литьевой подошвой
Обувь различная специальная
Не указана
Ботинки защитные утепленные унисекс Original 1201.1 42 черные натуральная кожа искусственный мех полиуретан/термополиуретан термопластичный 825962 ГОСТ 12.4.137-2001
Обувь различная специальная
Не указана
Сапоги защитные Корвет с металлическим подноском, летние. Натуральная кожа, подошва ПУ, МБС, КЩС 44
Обувь различная специальная
Не указана
Сапоги защитные утепленные ФОРВЕЛД М5Т (Р) натуральная кожа, подносок композит 200Дж, утеплитель Тинсулейт черные ПУ/Нитрил
Обувь различная специальная
Не указана
Бахилы Прочные 6Г
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 1,1₽
Сапоги защитные мужские ТИС 165-05 МП для защиты от воды, нефтяных масел и механических воздействий ПВХ с подкладкой из хлопчатобумажного трикотажного полотна литьевой метод крепления с защитными металлическими подносками ООО Трансинсервис
Обувь различная специальная
от 1248₽
Ботинки защитные мужские Капитан для эксплуатации в I-II, III и Особом климатических поясах черно-коричневые натуральная кожа натуральный мех Аляска (овчина) двуслойная литьевая, полиуретан/нитрил композитный материал (Мун 200) 5.392 ТР ТС 019/2011 ТО 8820-17385659-017-2015 к ГОСТ 12.4.137-2001 ПВ ООО "ФИРМА "ТЕХНОАВИА" Россия
Обувь различная специальная
от 5647,75₽