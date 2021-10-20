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    Главная / Торговый портал / Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий / Ботинки защитные утепленные зимние ФОРВЕЛД 1 КПТ черный натуральная кожа двуслойная, полиуретан/нитрил композитный материал 200ДЖ
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ботинки защитные утепленные зимние ФОРВЕЛД 1 КПТ черный натуральная кожа двуслойная, полиуретан/нитрил композитный материал 200ДЖ

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ботинки защитные утепленные зимние ФОРВЕЛД 1 КПТ черный натуральная кожа двуслойная, полиуретан/нитрил композитный материал 200ДЖ- Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий
    17
    Ботинки защитные утепленные зимние ФОРВЕЛД 1 КПТ черный натуральная кожа двуслойная, полиуретан/нитрил композитный материал 200ДЖ

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    Цена
    от 3432
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    Единица измерения:
    ПАР
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    Поставщики
    • ООО "ТД "ВОСТОК-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3002,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3603
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      IV и Особый климатические пояса Верх обуви: натуральная кожа Утеплитель в союзочной части: шерстяной мех + многослойный утеплитель + металлизированная пленка + текстильный материал Утеплитель на берцах: искусственный мех высокой плотности, многослойный утеплитель, металлизированная пленка, текстильный материал Подносок: композитный (200 Дж) Подошва: двухслойная, ПУ/нитрильная резина (от -45 °C до +300 °C ), МБС, КЩС Метод крепления: литьевой Особенности модели # Защита от удара в пяточной части # Подошвас технологией Grip Technology обеспечивает высокое сопротивление скольжению # Стойкость к воздействию агрессивных сред и контактному теплу
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3603c НДС
    • ООО ТД "РОСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      2860
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      3432
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      15
      Регионы поставки
      Подробнее
      3432c НДС

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