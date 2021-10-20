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    Главная / Торговый портал / Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий / Ботинки защитные ТОФФ ТРУД для защиты от механических воздействий, общих производственных загрязнений черный натуральная кожа полиуретан термопластичный
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ботинки защитные ТОФФ ТРУД для защиты от механических воздействий, общих производственных загрязнений черный натуральная кожа полиуретан термопластичный

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ботинки защитные ТОФФ ТРУД для защиты от механических воздействий, общих производственных загрязнений черный натуральная кожа полиуретан термопластичный- Обувь специальная кожаная для защиты от механических воздействий
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    Ботинки защитные ТОФФ ТРУД для защиты от механических воздействий, общих производственных загрязнений черный натуральная кожа полиуретан термопластичный

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    Цена
    от 1068
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ТД "ВОСТОК-СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      1292,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1551
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Данная модель предназначена для защиты от общепроизводственых загрязней, механических воздействий; - обеспечивает защиты от таких агресивных сред как нефть и нефтепродукты; - Обладает хорошим сопротивлением скольжению на сухих, мокрых или зажиренных поверхностях Подошва обуви выполнена из полиуретана, который обладает хорошей износостойкостью, мало весит. Полиуретан в подошве обуви обеспечивает хорошую амортизацию и снижает нагрузку на позвоночник и суставы при ходьбе. Благодаря этому в этих ботинках можно работать длительное время без негативных последствий для здоровья. Верх обуви выполнен из натуральной кожи, которая обладает отличными гигиеническими свойствами и поможет сохранить комфортный микроклимат внутри ботинок в течение всего дня. Термопластичный подносок, обеспечивает защиту от падения предмета весом до 5 кг с высоты до 1 метра. Ботинки ТОФФ ТРУД с термопластичным подноском обеспечат вам комфорт эксплуатации, хорошие защитные свойства по привлекательной цене.
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1551c НДС
    • ООО ТД "РОСТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      890
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1068
      Спецификация
      Производство обуви
      Характеристики
      Минимальная партия
      15
      Регионы поставки
      Подробнее
      1068c НДС

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