Характеристики

Данная модель предназначена для защиты от общепроизводственых загрязней, механических воздействий; - обеспечивает защиты от таких агресивных сред как нефть и нефтепродукты; - Обладает хорошим сопротивлением скольжению на сухих, мокрых или зажиренных поверхностях Подошва обуви выполнена из полиуретана, который обладает хорошей износостойкостью, мало весит. Полиуретан в подошве обуви обеспечивает хорошую амортизацию и снижает нагрузку на позвоночник и суставы при ходьбе. Благодаря этому в этих ботинках можно работать длительное время без негативных последствий для здоровья. Верх обуви выполнен из натуральной кожи, которая обладает отличными гигиеническими свойствами и поможет сохранить комфортный микроклимат внутри ботинок в течение всего дня. Термопластичный подносок, обеспечивает защиту от падения предмета весом до 5 кг с высоты до 1 метра. Ботинки ТОФФ ТРУД с термопластичным подноском обеспечат вам комфорт эксплуатации, хорошие защитные свойства по привлекательной цене.