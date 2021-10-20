Сапоги защитные валяные мужские зима ТИС-Север на РП для защиты от пониженных температур 100% шерсть с резиновой подошвой ООО Трансинсервис
Обувь различная специальная
от 1158₽
Ботинки защитные утепленные ГАРСИНГ 429 натуральная кожа/натуральный мех
Обувь различная специальная
Не указана
Сапоги защитные мужские Ресурс 01Г-271 черные кожаные литьевая укрепленный подносок МБС ГОСТ 12.4.137-2001, ГОСТ 28507-99
Обувь различная специальная
Не указана
Бахилы СММС 25Г/М2 15х41СМ 1ПАР хирургические Б-15.25 ООО НПП "Волга Медикал"
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 9,13₽
Сапоги защитные утепленные зима для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий черные кожаные подошва литьевая ПУ ОО02752 ГОСТ 5394-99 ООО ЗападБалтОбувь
Обувь различная специальная
от 1266,79₽
Сапоги защитные высокие с регулируемым голенищем верх-кожа, подкладка -натуральный мех, голенище-двуслойное МБС подошва КЩС 219ТУ, ТР ТС 019/2011, заключение ООО "Газпром Газобезопасность"
Обувь различная специальная
от 4450₽
Ботинки защитные женские Тофф Леди Крафт черные натуральная кожа/ термопласт полиуретан
Обувь различная специальная
от 1044,29₽
Ботинки защитные Тягач для защиты от механических воздействий, общих производственных загрязнений вверх кожа, подкладка полиэстер, подошва ПУ/ТПУ, подносок металл ГОСТ 12.4.137-84
Обувь различная специальная
от 1519,2₽
Бахилы Стандарт 30МКМ ООО "Медсервис Плюс"
Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки
от 1,43₽
Ботинки защитные утепленные унисекс Original 1201.1 44 черные натуральная кожа искусственный мех полиуретан/термополиуретан термопластичный 825964 ГОСТ 12.4.137-2001
Обувь различная специальная
Не указана
Ботинки защитные Трейл Плюс Т3 для защиты от нефти, нефтепродуктов и механических воздействий черные натуральная кожа/ текстильный материал/ спилок подкладочный/ композит (200ДЖ) 120-0226-01 ГОСТ 28507-99 ГОСТ Р 12.4.187-97 ГОСТ 12.4.137-2001
Обувь различная специальная
от 4071₽
Сапоги защитные с композитным подноском Артель Призма для защиты от механических воздействий, воды, сырой нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей синие ПВХ/трикотаж подошва литьевая ПУ металлический подносок (Мун 200) 380ММ 178-61 ТР ТС 019/2011
Обувь различная специальная
от 1256,85₽