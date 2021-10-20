Экран защитный от стружки с магнитной ножкой ООО "ПЗСО" ГОСТ Р 59209-2020

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Экран защитный от стружки с магнитной ножкой ООО "ПЗСО" ГОСТ Р 59209-2020- Части и принадлежности станков для обработки металлов