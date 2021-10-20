Фрикцион к пред бабке в сборе 1М95.20.200СБ ООО "ПЗСО"

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Фрикцион к пред бабке в сборе 1М95.20.200СБ ООО "ПЗСО"- Части и принадлежности станков для обработки металлов