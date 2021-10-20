Характеристики

Тип изделия: Шнур Марка: ШВВП Количество жил: 2 Сечение жилы, мм2: 0.75 Напряжение, В: 380 Исполнение: Без исполнения Материал изоляции: ПВХ пластикат Цвет: Черный Материал жилы: Медь Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Диапазон рабочих температур: от -25 до +40 Гарантийный срок, мес: 24 Минимальный радиус изгиба: 80 мм Минимальная строительная длина: 50 м Температура монтажа: до -15 Сфера применения: Для присоединения бытовых приборов и электроинструмента по уходу за жилищем Расцветка провода: Черный