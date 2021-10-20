Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
Характеристики
Тип изделия: Шнур
Марка: ШВВП
Количество жил: 2
Сечение жилы, мм2: 0.75
Напряжение, В: 380
Исполнение: Без исполнения
Материал изоляции: ПВХ пластикат
Цвет: Черный
Материал жилы: Медь
Материал оболочки: ПВХ (PVC)
Конструкция жилы: Многопроволочная
Наличие защитного покрова: Нет
Наличие экрана: Нет
Диапазон рабочих температур: от -25 до +40
Гарантийный срок, мес: 24
Минимальный радиус изгиба: 80 мм
Минимальная строительная длина: 50 м
Температура монтажа: до -15
Сфера применения: Для присоединения бытовых приборов и электроинструмента по уходу за жилищем
Расцветка провода: Черный