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    Главная / Торговый портал / Провода и шнуры силовые / Шнур силовой гибкий соединительный ШВВП 2х0.75 380В
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Шнур силовой гибкий соединительный ШВВП 2х0.75 380В

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Шнур силовой гибкий соединительный ШВВП 2х0.75 380В- Провода и шнуры силовые
    12
    Шнур силовой гибкий соединительный ШВВП 2х0.75 380В

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    Цена
    от 35
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    Поставщики
    • ООО «Электромир»
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      3200
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      3200
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      шнур гибкий с медной многопроводной токопроводящей жилой, с ПВХ изоляцией, в ПВХ оболочке/ сечение 2*0,75
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      3200c НДС
    • ООО "СТРОЙТЕХНОКРЕДИТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      150
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      180
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      180c НДС
    • ООО "СНАБДИМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      40,15
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      48,18
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      48,18c НДС
    • ООО ТД "БЕЛМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      36
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      36c НДС
    • ООО "ЗАСЛОН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      35
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      35
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      35c НДС
    • ООО "ЭЛЕКТРОМЕХАНИКА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      20,59
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      24,72
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      24,72c НДС
    • ООО "ТД "ЭЛЕКТРОТЕХМОНТАЖ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19,2
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      23,04
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Тип изделия: Шнур Марка: ШВВП Количество жил: 2 Сечение жилы, мм2: 0.75 Напряжение, В: 380 Исполнение: Без исполнения Материал изоляции: ПВХ пластикат Цвет: Черный Материал жилы: Медь Материал оболочки: ПВХ (PVC) Конструкция жилы: Многопроволочная Наличие защитного покрова: Нет Наличие экрана: Нет Диапазон рабочих температур: от -25 до +40 Гарантийный срок, мес: 24 Минимальный радиус изгиба: 80 мм Минимальная строительная длина: 50 м Температура монтажа: до -15 Сфера применения: Для присоединения бытовых приборов и электроинструмента по уходу за жилищем Расцветка провода: Черный
      Минимальная партия
      200
      Регионы поставки
      Подробнее
      23,04c НДС
    • ООО "ПАРИТЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      22
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      22
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      22c НДС
    • ООО "ВЕНТРУМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17,66
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      20,85
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      ШВВП 2*0.75
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      20,85c НДС
    • ИП Татаркина С.А.
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19,5
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      19,5
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      19,5c НДС
    • Мостовой Станислав Станиславович
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      19,2
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      19,2
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      ШВВП 2*0.75
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Краснодарский край
      Подробнее
      19,2c НДС
    • ООО "МЕТАЛЛМЕТСНАБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      19,2
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      19,2c НДС
    • ООО "ПРОДЭЛ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14,40
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      17
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      17c НДС
    • ООО "АССОРТИ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      14
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16,8
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      16,8c НДС
    • ООО "ОСА"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13,79
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      16,56
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      16,56c НДС
    • НИКИТИН МАКСИМ ВАЛЕРЬЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16,45
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      16,45
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения, Московская область
      Подробнее
      16,45c НДС
    • ООО "ПОЛИСТАР-СБ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      16
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      16
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      провод (шнур) с 2 параллельными медными многопроволочными жилами сечением 0,75 миллиметров квадратных, в изоляции и оболочке из поливинилхлоридного пластиката.
      Минимальная партия
      10
      Регионы поставки
      Саратовская область, Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения
      Подробнее
      16c НДС
    • Индивидуальный предприниматель БАГАУТДИНОВА НАИЛЯ НАБИЙЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13,14
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15,77
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      100
      Регионы поставки
      Подробнее
      15,77c НДС
    • ООО "ЭНЕРГОТЕХСТРОЙ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12,80
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15,37
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      15,37c НДС
    • ООО "ССК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      12
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      14,4
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      14,4c НДС
    • ООО "ВентСтройАльянс"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      11,39
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      13,45
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Саратовская область, Оренбургская область, Тюменская область, Волгоградская область
      Подробнее
      13,45c НДС
    • ООО "ВЕНТРУМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10,73
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12,67
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      ШВВП 2*0.75 белый до 380В
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12,67c НДС
    • ООО "МАРКА И К"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10,73
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12,67
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      12,67c НДС
    • ООО "ОТДЕЛСТРОЙОПТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10,50
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12,4
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12,4c НДС
    • ООО "МЭТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      10,16
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      12
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      12c НДС
    • ООО КОМПАНИЯ "КЛАЙВ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9,88
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11,86
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11,86c НДС
    • ПИМЕНОВ ИЛЬЯ СЕРГЕЕВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9,5
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      9,5
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      9,5c НДС
    • МИЗИНА НАДЕЖДА НИКОЛАЕВНА
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      6,61
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      7,8
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      7,8c НДС
    • ООО "ГРАН"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0,84
      Ставка НДС, %
      18.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство прочих проводов и кабелей для электронного и электрического оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
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      Подробнее
      Не указана

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