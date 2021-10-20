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    Главная / Торговый портал / Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов / Ламинат Tarkett Vintage 32 класс 1292х194ММ 8ММ дуб
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Ламинат Tarkett Vintage 32 класс 1292х194ММ 8ММ дуб

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Ламинат Tarkett Vintage 32 класс 1292х194ММ 8ММ дуб- Плиты древесно-волокнистые из древесины или других одревесневших материалов
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    Ламинат Tarkett Vintage 32 класс 1292х194ММ 8ММ дуб

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 1140
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    Единица измерения:
    М2
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    Поставщики
    • ООО ТД "БЕЛМЕТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      950
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      1140
      Спецификация
      Торговля оптовая прочими строительными материалами и изделиями
      Характеристики
      Ламинат Tarkett, коллекция Vintage, Дуб, размеры: 1292х194х8 мм
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      1140c НДС

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