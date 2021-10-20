Станция обратного осмоса Sarfilter RO 4040-1 для очистки питьевой воды высоконапорный насос, фильтр тонкой очистки ВВ20, корпус мембраны 4040, мембрана 4040, шкаф управления, программируемое реле, ротаметры, манометры, режим промывки чистой водой, автозаполнение во время простоя чистой водой, накопительная емкость 1м3, станция умягчения воды 8Х44, насосная станция, материалы для обвязки станции (фитинги, трубы) 250-300Л/Ч

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