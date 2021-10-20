Припой оловянно-свинцовый ПОС 61 Пт КР8 8ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый с канифолью FIT ПОС-61 проволока 30х10х30х30ММ серебристый 60586 ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 2160 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-2 чушка 420х210ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Баббит Б-83 ООО "НОК" ГОСТ 1320 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 1590 ₽ В корзину

Порошок металлический К-00-04-02 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 710 ₽ В корзину

Баббит Б-88 Чушка(420х210)ММ Область применения баббита Б88: подшипники, работающие при больших скоростях и высоких динамических нагрузках. Подшипники быстроходных и среднеобортных дизелей. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС-61 проволока 2-4ММ 8.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый малосурьмянистый ПОССу 61-0.5 пруток 5-8ММ 8.5КГ/М3 3.7кгс/см2 ГОСТ 21931-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 проволока 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Германий поликристаллический зонноочищенный Область применения: При производстве халькогенидных стекол, в металлургии ТУ 48-4-546-90 АО "ГЕРМАНИЙ" Германий необработанный Не указана В корзину

Анод кадмиевый ГПРХХ 10х300х500ММ КД0 ГОСТ 1468-90 Изделия из кадмия от 294 ₽ В корзину