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    Главная / Торговый портал / Магний и изделия из него, сплавы на основе магния, порошки / Протектор магниевый резервуарный ПРМ-20 ТУ 1714-010-73892839-2008 ООО "ЗНГА Анодъ"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Протектор магниевый резервуарный ПРМ-20 ТУ 1714-010-73892839-2008 ООО "ЗНГА Анодъ"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Протектор магниевый резервуарный ПРМ-20 ТУ 1714-010-73892839-2008 ООО "ЗНГА Анодъ"- Магний и изделия из него, сплавы на основе магния, порошки
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    Протектор магниевый резервуарный ПРМ-20 ТУ 1714-010-73892839-2008 ООО "ЗНГА Анодъ"

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    Цена
    от 10200
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    Поставщики
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11400
      Спецификация
      Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      11400c НДС
    • ООО "ЕТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9300
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      11160
      Спецификация
      Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      29
      Регионы поставки
      Подробнее
      11160c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10800
      Спецификация
      Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10800c НДС
    • ООО "ПСС ВЕБ ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      8500
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10200
      Спецификация
      Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10200c НДС

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