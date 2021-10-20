Протектор магниевый модифицированный МПМ-Т-20 3М ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"

Баббит Б-16 чушка 420х210ММ ГОСТ 1320-74
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
Не указана
Труба Труба ТВЧ-А-К48-Т5/40-ЛТО ТУ 1380-036-05757848-2015 ОАО "Выксунский металлургический завод"
Прутки, профили, плиты, полосы и ленты танталовые
Не указана
Анод кадмиевый ГПРХХ 10х300х500ММ КД0 ГОСТ 1468-90
Изделия из кадмия
от 294₽
Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 G5-SM800 проволока 2ММ
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 11990₽
Припой оловянно-свинцовый ПОС 10 Прв КР0.8 проволока 0.8ММ 3.2КГ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Индий металлический высокой чистоты Ин00 ПАО "ЧЦЗ"
Индий и изделия из него, порошки
Не указана
Баббит Б-83 ПтКр 8 ГОСТ 1320-74
Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки
от 1626₽
Припой оловянно-свинцовый с канифолью ПОС-61 проволока 2ММ
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 61-0.5 8ММ ГОСТ 21931-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
от 1231₽
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-2 проволока 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-2 трубчатый 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана
Припой оловянно-свинцовый с канифолью Зубр ПОС-61 трубчатый 1ММ 0.2КГ 55450-200-10C
Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки
Не указана