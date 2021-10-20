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    Главная / Торговый портал / Сплавы на основе магния / Протектор магниевый модифицированный МПМ-Т-20 3М ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Протектор магниевый модифицированный МПМ-Т-20 3М ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Протектор магниевый модифицированный МПМ-Т-20 3М ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"- Сплавы на основе магния
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    Протектор магниевый модифицированный МПМ-Т-20 3М ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 15600
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "ЕТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      25401,5
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      30481,8
      Спецификация
      Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      8
      Регионы поставки
      Подробнее
      30481,8c НДС
    • ООО "ПСС ВЕБ ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      13000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      15600
      Спецификация
      Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      8
      Регионы поставки
      Подробнее
      15600c НДС

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