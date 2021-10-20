Протектор магниевый модифицированный МПМ-Т-20 3М ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"

Баббит Б-16 чушка 420х210ММ ГОСТ 1320-74 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Труба Труба ТВЧ-А-К48-Т5/40-ЛТО ТУ 1380-036-05757848-2015 ОАО "Выксунский металлургический завод" Прутки, профили, плиты, полосы и ленты танталовые Не указана В корзину

Анод кадмиевый ГПРХХ 10х300х500ММ КД0 ГОСТ 1468-90 Изделия из кадмия от 294 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 40 G5-SM800 проволока 2ММ Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 11990 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 10 Прв КР0.8 проволока 0.8ММ 3.2КГ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Индий металлический высокой чистоты Ин00 ПАО "ЧЦЗ" Индий и изделия из него, порошки Не указана В корзину

Баббит Б-83 ПтКр 8 ГОСТ 1320-74 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 1626 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый с канифолью ПОС-61 проволока 2ММ Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 61-0.5 8ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 1231 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-2 проволока 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 30-2 трубчатый 1.2-1.9ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину