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    Главная / Торговый портал / Сплавы на основе магния / Протектор магниевый модифицированный МПМР-20 ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Протектор магниевый модифицированный МПМР-20 ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Протектор магниевый модифицированный МПМР-20 ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"- Сплавы на основе магния
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    Протектор магниевый модифицированный МПМР-20 ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 10800
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    Единица измерения:
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    Поставщики
    • ООО "ЕТК"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      24971
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      29965,2
      Спецификация
      Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      29
      Регионы поставки
      Подробнее
      29965,2c НДС
    • ООО "ИНТЭРПРОМ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      21000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      25200
      Спецификация
      Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      25200c НДС
    • ООО "ПСС ВЕБ ТРЕЙД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      20400
      Спецификация
      Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      20400c НДС
    • ООО "ГК ЛИДЕР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      9000
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      10800
      Спецификация
      Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      10800c НДС

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