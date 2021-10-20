Протектор магниевый модифицированный МПМР-20 ТУ 3435-003-57060080-2008 ООО "ЭНЕРГОФИНСТРОЙ"

Припой оловянно-свинцовый ПОССу 25-2 чушка 420х210ММ ГОСТ 21930-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Проволока баббитовая БН 1,2-1,9ММ Область применения: моторно-осевые подшипники электровозов, путевых машин, детали тепловозов и другое оборудование тяжелого машиностроения. ГОСТ 1320-74 ЗАО "Завод припоев" Россия Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 проволока 0.4-1.1ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Баббит Б-83 ПтКР ГОСТ 1320-74 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки от 2050 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый с сертификатом качества ПОС 40 3ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Баббит БК2-100-60 ГОСТ 1209 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 63 проволока 0.4-1.1ММ 8.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый ПОС 30 Пт КР 8 8ММ ГОСТ 21931-76 Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 1600000 ₽ В корзину

Баббит БН Чушка(420х210)ММ ГОСТ 1320-74 Металлы цветные прочие, изделия из них, порошки Не указана В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС 40 проволока 2-4ММ 9.3КГ/М3 4.0кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки от 2212,8 ₽ В корзину

Припой оловянно-свинцовый бессурьмянистый ПОС-61 проволока 0.4-1.1ММ 8.5КГ/М3 3.9кгс/см2 ГОСТ 21930-76 ЗАО "Завод припоев" Россия Кадмий и изделия из него, сплавы на основе кадмия, порошки Не указана В корзину