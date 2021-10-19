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    Главная / Торговый портал / Части и принадлежности станков для обработки металлов / Линейка масштабная Knuth для фрезерного станка 250ММ 111504
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Линейка масштабная Knuth для фрезерного станка 250ММ 111504

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Линейка масштабная Knuth для фрезерного станка 250ММ 111504- Части и принадлежности станков для обработки металлов
    11
    Линейка масштабная Knuth для фрезерного станка 250ММ 111504

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 107049,6
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    Единица измерения:
    ШТ
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    Поставщики
    • ООО "САМУР"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      94294
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      113152,8
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      113152,8c НДС
    • ООО "НЕФТЕГАЗПРОЕКТ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      89208
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      107049,6
      Спецификация
      Производство металлообрабатывающего оборудования
      Характеристики
      Lo= 250 mm Art. Nr.: 111 504
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      107049,6c НДС

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