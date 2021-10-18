Для эффективного участия в торгах и быстрого начала работы на ЭТП ГПБ рекомендуем вам воспользоваться услугой сопровождения.

  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
Обратный звонок
Обратная связь
Вся сумма технологий для управления
корпоративными затратами
  • Сопровождение+7 495 150-06-61
  • Сообщите свой ИНН оператору
    • Обратный звонок
    Добавлено в корзину!
    Отправить запрос
    Удалено из корзины
    Главная / Торговый портал / Принтеры / Термопринтер этикеток Citizen CL-S621 104ММ 100ММ/СЕК 203dpi 16МБ RS-232C/USB1.1 224х288х270
    О порталеПоиск по: ОКПД2

    Термопринтер этикеток Citizen CL-S621 104ММ 100ММ/СЕК 203dpi 16МБ RS-232C/USB1.1 224х288х270

    Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Термопринтер этикеток Citizen CL-S621 104ММ 100ММ/СЕК 203dpi 16МБ RS-232C/USB1.1 224х288х270- Принтеры
    6
    Термопринтер этикеток Citizen CL-S621 104ММ 100ММ/СЕК 203dpi 16МБ RS-232C/USB1.1 224х288х270

    Если Вы являетесь поставщиком этого товара, Вы также можете разместить его на нашем Торговом портале. 

    Цена
    от 21180
    В корзину
    Единица измерения:
    ШТ
    Заказать в один клик
    Авторизуйтесь, чтобы увидеть технические характеристики
    Сообщить об ошибке
    Поставщики
    • ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      30733
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      36879,6
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      36879,6c НДС
    • ООО "УМНЫЙ СКЛАД"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      28742
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      34490,4
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      34490,4c НДС
    • МАСИН СЕРГЕЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      32996
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      32996
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      1
      Регионы поставки
      Подробнее
      32996c НДС
    • ООО "ДИАЛ СЕРВИС"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      17650
      Ставка НДС, %
      20.0
      Цена с НДС, руб.
      21180
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      21180c НДС
    • ООО "СОФТ СИСТЕМЫ"
      Все товары
      Цена без НДС, руб.
      0
      Ставка НДС, %
      0.0
      Цена с НДС, руб.
      Не указана
      Спецификация
      Производство компьютеров и периферийного оборудования
      Характеристики
      Технология печати Термотрансферная + Прямая термальная Скорость печати (максимум) 4 дюймов в секунду (100 мм/сек) Ширина печати (максимум) 4 дюйма (104 мм) Ширина бумаги (от мин. до макс.) от 0.5 до 4 дюймов (от 12.5 до 118 мм) Сенсор бумаги Полностью регулируемый датчик зазора, надреза и светоотражающая "черная метка" Размер рулона (максимум), размер втулки Внутренний диаметр 5 дюймов (125 мм). Внешний диаметр 8 дюймов (200 мм). Диаметр втулки 1 дюйм (25 мм) Размер риббона Максимальный внешний диаметр 2.9 дюймов (74 мм). Длина 360 метров. Втулка 1 дюйм (25 мм) ОЗУ (стандартная память) Всего 16 Мб, 1 Мб доступен для пользователя Разрешение 203 dpi Главный интерфейс Сдвоенный последовательный интерфейс (RS-232C), USB (версия 1.1)
      Минимальная партия
      0
      Регионы поставки
      Подробнее
      Не указана

    Похожие товары

    Принтер лазерный монохромная печать Kyocera FS-9530DN А3 51стр/мин 1200x1200 USB 2.0 128МБАЙТ двусторонняя печать
    Принтеры
    от 75500
    В корзину
    Термопринтер этикеток Brother P-Touch PT-E110VP 12ММ 20ММ/СЕК 180dpi 6хААА 111х204х58
    Принтеры
    от 17360
    В корзину
    Принтер лазерный цветная печать Kyocera Ecosys P6230cdn А4 30стр/мин 1200х1200 USB 2.0, RJ-45 двусторонняя печать
    Принтеры
    от 7200
    В корзину
    Принтер лазерный цветная печать HP Color LaserJet Enterprise M553dn А4 38стр/мин 1200x1200 USB, RJ-45 1024МБАЙТ двусторонняя печать
    Принтеры
    от 9900
    В корзину
    Принтер лазерный цветная печать Kyocera Ecosys P5021cdw А4 21стр/мин 1200х1200 Wi-Fi, USB, Ethernet (RJ-45) двусторонняя печать
    Принтеры
    от 10171,67
    В корзину
    Термопринтер этикеток Toshiba B-FV4T-GS14-QM-R 101.6ММ 152.4ММ/С 203dpi USB, RS232, Ethernet 182х279х220 18221168794
    Принтеры
    от 26000
    В корзину
    Термопринтер для чеков DBS GP-L80250I/DBS-80AC USB, RS232, Ethernet 145x195x135ММ
    Принтеры
    от 7800
    В корзину
    Принтер 3D Альфа 1 для применения в учебно-бытовых и профессиональных целях для создания 3D- моделей 390х420х440 мм 15КГ 18-22 Град.С ТУ- 4033-001-29686797-2014 АО "ЦЕНТР АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" Россия
    Принтеры
    Не указана
    В корзину
    Термопринтер для чеков АТОЛ RP-326-USE 80ММ 250ММ/С USB, RS-232 (COM порт, Serial), Ethernet 150х200х160ММ
    Принтеры
    от 6249,6
    В корзину
    Принтер лазерный цветная печать Kyocera P5026cdw А4 26СТР/МИН 1200dpi USB 2.0, Ethernet, Wi-Fi 512МБАЙТ двусторонняя печать
    Принтеры
    от 7632
    В корзину
    Принтер 3D Альфа 2 для применения в учебно-бытовых и профессиональных целях для создания 3D- моделей 575х515х470 мм 22КГ 18-22 Град.С ТУ- 4033-001-29686797-2014 АО "ЦЕНТР АДДИТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ" Россия
    Принтеры
    Не указана
    В корзину
    Термопринтер Dymo Letra Tag S0722910/12283
    Принтеры
    от 35300
    В корзину
    Позвонить