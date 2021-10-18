Термопринтер этикеток Citizen CL-S621 104ММ 100ММ/СЕК 203dpi 16МБ RS-232C/USB1.1 224х288х270

Характеристики

Технология печати Термотрансферная + Прямая термальная Скорость печати (максимум) 4 дюймов в секунду (100 мм/сек) Ширина печати (максимум) 4 дюйма (104 мм) Ширина бумаги (от мин. до макс.) от 0.5 до 4 дюймов (от 12.5 до 118 мм) Сенсор бумаги Полностью регулируемый датчик зазора, надреза и светоотражающая "черная метка" Размер рулона (максимум), размер втулки Внутренний диаметр 5 дюймов (125 мм). Внешний диаметр 8 дюймов (200 мм). Диаметр втулки 1 дюйм (25 мм) Размер риббона Максимальный внешний диаметр 2.9 дюймов (74 мм). Длина 360 метров. Втулка 1 дюйм (25 мм) ОЗУ (стандартная память) Всего 16 Мб, 1 Мб доступен для пользователя Разрешение 203 dpi Главный интерфейс Сдвоенный последовательный интерфейс (RS-232C), USB (версия 1.1)