Кабель силовой с алюминиевой жилой АВВГ-Пнг(A) 2х4ММ2 ок(N) 1КВ ГОСТ 31996-2012 ТУ 16-705.499-2010

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