Устройство для сбора и передачи данных УСПД-21 для сбора данных, анализа полученной информации и передачи данных с ИКЗ-ВЛ-35ProS УХЛ1

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Устройство для сбора и передачи данных УСПД-21 для сбора данных, анализа полученной информации и передачи данных с ИКЗ-ВЛ-35ProS УХЛ1- Устройства автоматической обработки данных прочие