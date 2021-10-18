Галоши Сардоникс унисекс ЭВА, с надставкой из дублированных тканей черные 209-02Н

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Галоши Сардоникс унисекс ЭВА, с надставкой из дублированных тканей черные 209-02Н- Обувь специальная прочая, не включенная в другие группировки