Устройство для сбора и передачи данных щит БСИ Бинар Артгаз для сбора и обработки информации RS485 400х250х600ММ на базе ПЛК, исполнение в монтажном шкафу

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