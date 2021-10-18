Бумага шлифовальная лист на зажимах Зубр Мастер 93х230ММ Р100 5ШТ/УПАК 35590-100

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Бумага шлифовальная лист на зажимах Зубр Мастер 93х230ММ Р100 5ШТ/УПАК 35590-100- Бумага-основа, кроме бумаги-основы для обоев