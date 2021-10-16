Характеристики

Конструкция шкафа вытяжного представляет собой цельносварной каркас из стальной трубы сечения (50*25мм,25*25мм), окрашенную химически стойкой порошковой краской на основе эпоксидных смол. Корпус - листовой холоднокатаный металл (0,8мм). Металл покрывается химически стойкой порошковой окраской на основе эпоксидных смол, предварительно обработанный цинкогрунтом.(RAL 7035).Шкаф укомплектован вытяжным патрубком для подключения к вентиляционной системе D=250мм.Отбор воздуха производится из верхней и нижней частей рабочей камеры,а также из нижних тумб. Шкаф вытяжной состоит из двух модулей: верхняя и нижняя часть соединённых между собой.Оснащен двумя подъемными экранами со стеклом "Триплекс" в металлических рамах с системой противовесов. Подъемные экраны фиксируются при помощи противовесов закрепленных на тросе d=4мм на любую высоту. Неподвижный экран -металл. Подъемный механизм скрыт с глаз. Противовесы располагаются за задней стенкой шкафа. Столешница-КЕРАМОГРАНИТ,с противопроливочным бортиком. Высота противопроливочного бортика 6мм. Высота подъемного экрана 700мм. На сервисной панели: евророзетки с крышкой -5 штук,автомат 16А,выключатель.Нижняя тумба: четыре дверцы, полки внутри.Шкаф заземлен.Регулируемые опоры (0-30 мм) для компенсации неровностей пола