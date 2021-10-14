Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
Размеры габаритные: ширина-2000 мм, глубина-500 мм, высота-495 мм.
ЛДСП 16/32, Дуб Кантербери, кромка АВС 2 мм, три двери, петли с доводчиками, открывание наверх, ручки 128 мм хром матовый, задняя стенка ЛДСП
Производство мебели для офисов и предприятий торговли
Характеристики
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44500₽c НДС
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