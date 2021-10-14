Весы лабораторные Mertech M-ER 122 ACF-3000.05 LCD 3000Г 0.05Г 140х180ММ 210х300х100ММ класс II с аккумулятором
Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Весы лабораторные Mertech M-ER 122 ACF-3000.05 LCD 3000Г 0.05Г 140х180ММ 210х300х100ММ класс II с аккумулятором- Весы лабораторные
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Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки
Производство точных весов; производство ручных инструментов для черчения, разметки и математических расчетов; производство ручных инструментов для измерения линейных размеров, не включенных в другие группировки