Кабель связи телефонный броня из стальных лент кордельно-бумажная изоляция ТЗАБП 7х4х1.2 алюминиевая оболочка 430В полиэтиленовый шланг в подушке / семь четвёрок жил ТУ16.705.122.-80

Для закупок по 223 ФЗ и корпоративных закупок на Торговом портале ЭТП ГПБ доступен следующий объект торгов: Кабель связи телефонный броня из стальных лент кордельно-бумажная изоляция ТЗАБП 7х4х1.2 алюминиевая оболочка 430В полиэтиленовый шланг в подушке / семь четвёрок жил ТУ16.705.122.-80- Кабели связи станционные и распределительные